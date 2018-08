Pauselijke ex-diplomaat eist aftreden paus wegens toedekken van Amerikaans misbruikschandaal Redactie

26 augustus 2018

14u56

Bron: ANP, Belga 4 Een gewezen pauselijke nuntius in de VS zegt dat paus Franciscus seksueel misbruik door een Amerikaanse kardinaal heeft toegedekt. De ex-diplomaat, Carlo Maria Vigano, vindt dat Franciscus moet aftreden. Eerder vandaag vroeg p aus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Ierland nog vergiffenis voor "deze zonden'' en het "verraad'' dat velen hebben ervaren.

Vigano was de pauselijke nuntius, een diplomatieke vertegenwoordiger van de paus, in de VS tussen 2011 en 2016. Hij zegt dat paus Franciscus de sancties heeft opgeheven die zijn voorganger Benedictus had opgelegd aan de aartsbisschop van Washington DC Theodore McCarrick omdat die priesters en seminaristen seksueel had misbruikt.

Volgens Vigano, die nu met pensioen is, heeft het Vaticaan de rapporten over dat seksueel misbruik onder de mat geschoven. De ex-nuntius zegt dat hij paus Franciscus in 2013 persoonlijk op de hoogte heeft gebracht over McCarrick die "generaties" seminaristen en priesters heeft misbruikt. Hij zou hem ook op de sancties hebben gewezen: de kardinaal zou zich uit het publieke leven moeten terugtrekken, was een reisverbod opgelegd en moest zichzelf aan gebed en boetedoening wijden.

McCarrick trad intussen af als kardinaal. De paus heeft zijn ontslag in juli aanvaard.

Vergiffenis

Het Vaticaan geeft geen commentaar op de beschuldiging. Paus Franciscus is zondag nog in Ierland, waar het jarenlange toedekken van seksueel misbruik in de kerk daar in het middelpunt van de belangstelling staat. Op zondag vroeg de paus tijdens een toespraak om vergiffenis voor "deze zonden" en het "verraad" dat velen hebben ervaren.

Franciscus zei dat het misbruik een "open wond" heeft achtergelaten. Hij stelde dat het onmogelijk is om niet te worden geraakt door de verhalen van misbruikte jongeren die "zijn beroofd van hun onschuld". Vanuit het publiek klonk applaus toen de kerkvorst zich uitsprak over het seksueel misbruik, dat de geloofwaardigheid van de kerk ook in Ierland heeft aangetast.

De paus sprak zaterdag al met acht slachtoffers. Iemand die het gesprek had bijgewoond zei na afloop dat het een "zeer krachtige" ontmoeting was. "Hij luisterde met oprechte interesse." Niet alle Ieren zaten te wachten op het bezoek van Franciscus. Een activiste wees erop dat sommige slachtoffers door het misbruik te beschadigd zijn om nog te functioneren. "Hij had niet moeten komen."