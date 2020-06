Paus zet Poolse bisschop aan de kant voor het negeren van pedofiliebeschuldigingen HLA

25 juni 2020

16u27

Bron: Belga 1 Paus Franciscus heeft de Poolse bisschop Edward Janiak aan de kant gezet nadat die onvoldoende actie ondernam na meerdere aantijgingen van pedofilie tegen verschillende priesters in zijn bisdom. Dat heeft de Poolse Nuntius, de politiek vertegenwoordiger van de paus in Polen, donderdag meegedeeld.

Het bisdom Kalisz wordt nu beheerd door de aartsbisschop van Lodz, Gregoz Rys, in plaats van Janiak. De beslissing volgt op een onderzoek dat de paus had bevolen begin juni. Janiak werd vernoemd in een recente documentaire over pedofilie in de Poolse katholieke kerk, genoemd 'Playing Hide and Seek'. De documentaire vertelt over het nalaten van de bisschop om actie te ondernemen tegen priesters in zijn bisdom die beschuldigd worden van seksueel misbruik. De documentaire is al meer dan 7 miljoen keer bekeken.

Vorige maand attendeerde de belangrijkste Poolse aartsbisschop Wojciech Polak het Vaticaan op de misbruikzaak. Hij liet weten dat bisschop Edward Janiak ervan wordt beschuldigd priesters van wie bekend is dat ze kinderen seksueel hebben misbruikt uit de wind te hebben gehouden. Het is ongezien in het diep religieuze Polen dat dergelijke informatie wordt doorgespeeld aan het Vaticaan.

Slachtoffers van de Poolse Kerk

Volgens de Poolse Kerk werden tussen 1990 en midden 2018 klachten ingediend rond seksueel misbruik van minderjarigen tegen 382 priesters. De klachten hadden betrekking op 625 slachtoffers.