Paus zet masker af en raakt gelovigen aan terwijl hij zegt dat "Gods liefde" corona zal verslaan TTR

09 september 2020

15u19

Bron: Daily Mail, AP 72 Paus Franciscus draagt geen mondmasker terwijl hij enkele gelovigen aanraakt. Dat is te zien op beelden die werden gemaakt tijdens de wekelijkse audiëntie in het Vaticaan. “De liefde van God” zal het coronavirus verslaan, zo vertelde de paus tijdens zijn toespraak.

De paus verwijderde zijn mondmasker toen hij uit een oude Ford Focus stapte en zette het pas opnieuw op toen hij in de auto zat. Ook raakte de paus de handen en de voorhoofden van verschillende gelovigen, zowel jong als oud, aan. Terwijl de pas langskwam, lieten sommige toeschouwers hun maskers zakken om op hem te roepen.

“Gods liefde zal corona verslaan”, zei paus Franciscus tijdens zijn wekelijkse audiëntie op de binnenplaats van San Damaso. Hij riep het publiek op om de afstandsregels te respecteren. “Iedereen moet op een stoel gaan zitten, zodat we infecties kunnen vermijden”, luidde het.

“De crisis die we doormaken door de coronapandemie treft iedereen. We zullen er sterker uitkomen als we allemaal samenwerken. Helaas zien we dat bepaalde belangen de kop opsteken. Sommigen zoeken graag oplossingen voor zichzelf, zoals in het geval van vaccins. Sommigen profiteren van de situatie en zaaien verdeeldheid door conflicten te veroorzaken of erger te maken”, aldus de paus die benadrukte dat iedereen goed voor zichzelf en voor elkaar moet zorgen.

Paus Franciscus hervatte op 2 september zijn traditionele audiënties met publiek. De wekelijkse audiënties waren zes maanden opgeschort wegens de coronapandemie. Op de binnenplaats van San Damaso zijn telkens vijfhonderd zitplaatsen voorzien. Twee uur voor de start van de audiëntie kunnen bezoekers er zonder reservatie naartoe komen.