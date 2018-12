Paus zet Australische kardinaal Pell uit adviesraad Vaticaan IB

13 december 2018

06u35

Bron: Belga, The Guardian 0 De van kindermisbruik betichte Australische kardinaal George Pell maakt geen deel meer uit van de adviesraad van de paus. De hoge geestelijke behoort niet meer tot de kring van negen kardinalen (C9), die paus Franciscus advies verstrekken inzake de hervorming van de Romeinse Curie. Dat liet pauselijk woordvoerder Greg Burke in Rome weten.

De paus heeft eind oktober Pell en twee andere kardinalen, die voortaan niet langer lid zijn van de raad, schriftelijk bedankt voor hun werk. Als reden gaf hij onder andere hun "gevorderde leeftijd" aan.

Seksueel misbruik van minderjarigen

De 77-jarige Pell wordt in Australië beschuldigd van seksueel misbruik van minderjarigen. Hij ontkent alle aantijgingen. In juli twee jaar geleden werd hij ontheven van zijn functie als financieel directeur van het Vaticaan - tot dusver is er geen opvolger benoemd voor deze belangrijke functie. Het mandaat van Pell eindigt automatisch in februari 2019.

De Australische geestelijke werd beschouwd als de nummer drie van het Vaticaan. De vrijgekomen posten worden niet opnieuw ingevuld, zei Burke.

Duidelijk standpunt

De zaak Pell baarde de paus lange tijd zorgen. Franciscus staat immers onder druk om een duidelijk standpunt in te nemen tegenover seksueel misbruik. In februari organiseert het Vaticaan hierover een topbijeenkomst. De verwachtingen zijn hoog en gehoopt wordt dat het niet alleen bij de verbintenis tot de strijd tegen pedofilie blijft. Slachtoffers eisen veeleer concrete daden opdat misbruik niet langer wordt stilgehouden en een echte herziening plaatsvindt.

Chileense en Congolese kardinalen ook uit C9

Onder de vertrekkende kardinalen bevindt zich ook de Chileense Francisco Javier Errázuriz (85), die centraal in een schandaal van kindermisbruik in zijn land stond. De aartsbisschop-emeritus van Santiago de Chili had in november zelf aangekondigd op te stappen.

De derde kardinaal die niet langer deel uitmaakt van de C9 is de Congolees Laurent Monsengwo. Deze belangrijke figuur van de Afrikaans-katholieke kerk, die lange tijd een leidende politieke rol speelde in de Democratische Republiek Congo, heeft op 79-jarige leeftijd zijn zetel als aartsbisschop van Kinshasa afgestaan.