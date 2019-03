Paus weigert ontslag veroordeelde Franse kardinaal TT

Bron: Belga 3 Paus Franciscus heeft vanuit het principe van "vermoeden van onschuld" het ontslag geweigerd van de Franse kardinaal Philippe Barbarin, zo heeft de Franse prelaat bekendgemaakt, eraan toevoegend dat hij "een tijd" in retraite gaat in het diocees Lyon. Barbarin (68) werd vorige week door de correctionele rechtbank van Lyon veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel, omdat hij het seksuele misbruik van een minderjarige door een priester in zijn bisdom niet had aangeklaagd.

"Maandag heb ik mijn ontslag in handen van de Heilige Vader gelegd. Het vermoeden van onschuld inroepend heeft hij dat ontslag niet willen aanvaarden", aldus Barbarin die aartsbisschop van Lyon blijft. Hij laat echter de lopende zaken over aan vicaris-generaal Yves Baumgarten.

De Fransman is sinds 2002 aartsbisschop van Lyon en sinds 2003 kardinaal. Hij geldt als de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleder van de Franse kerk. De voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie Georges Pontier laat weten verbaasd te zijn. “Ik ben verrast, ik had dit scenario niet verwacht, dat tussen de twee te voorspelbare scenario’s lag, namelijk een aanvaarding of weigering van het ontslag”, aldus Pontier.

De slachtoffers van de pedofiele priesters reageren met ongeloof op het nieuws. De weigering van het ontslag “is een fout te veel”, reageert een woordvoerder.

Seksueel misbruik

De rechtbankvoorzitter verklaarde de kardinaal, die op de zitting niet aanwezig was, vorige week “schuldig aan het niet-aanklagen van misbruik” van minderjarigen. Barbarin zou op de hoogte zijn geweest van het seksueel misbruik door priester Bernard Preynat. Die zou tussen 1986 en 1991 in totaal een zeventigtal scoutskinderen in de streek hebben aangerand.

De uitspraak was voor zowel de aanklagers als de verdediging van Barbarin een verrassing. De aanklagers hadden helemaal geen veroordeling of straf geëist, onder meer omdat belangrijke feiten verjaard zijn. Vijf medebeklaagden, ook geestelijken, werden allemaal vrijgesproken. Barbarins advocaten noemden het proces een showproces, waar justitie zich liet leiden door de media. Ze gingen dan ook in hoger beroep.

Barbarin kondigde na zijn veroordeling toch aan zijn ontslag aan te bieden bij de paus. “Ik heb beslist om naar onze heilige vader te gaan om hem mijn ontslag aan te bieden. Hij zal me binnen enkele dagen ontvangen.”