Paus weigert onderhoud met Amerikaanse minister: “Hij laat zich niet gebruiken” KVDS

01 oktober 2020

16u56

Bron: Reuters, ANSA 10 De paus heeft geweigerd om de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo te ontvangen voor een audiëntie. Volgens een topman binnen het Vaticaan zou de kerkvorst zich niet voor de kar willen laten spannen van de Amerikaanse president Donald Trump, die in november een tweede ambtstermijn ambieert. “Hij wil zich niet laten gebruiken zo vlak voor de verkiezingen”, aldus aartsbisschop Paul Richard Gallagher, de minister van Buitenlandse Relaties van het Vaticaan.

Het Vaticaan beschuldigt Pompeo ervan dat hij de Katholieke Kerk mee wil slepen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Pompeo liet zich eerder deze maand afkeurend uit over de relatie van het Vaticaan met China. Volgens de Amerikaanse minister brengt de Kerk haar “morele autoriteit” in gevaar door het vernieuwen van een overeenkomst met China over het aanstellen van bisschoppen. De overeenkomst geeft de paus daar inspraak in, na een lange periode waarin Chinese katholieken die de paus erkenden in de clandestiniteit werden gejaagd.

Aanklacht

Pompeo was woensdag in Rome en herhaalde zijn aanklacht dat China het niet nauw neemt met religieuze vrijheid tijdens een event van de Amerikaanse ambassade in het Vaticaan. De paus was daarvoor uitgenodigd, maar stuurde zijn kat. En ook de vraag van Pompeo om een audiëntie viel in dovemansoren. “Ja, hij heeft het gevraagd”, aldus kardinaal Pietro Parolin, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan. “Maar de paus maakte al eerder duidelijk dat politieke vertegenwoordigers niet ontvangen worden in verkiezingsperiodes.”

Volgens Parolin kan de kritiek van Pompeo politiek gebruikt worden in de VS. “Sommigen hebben het zo geïnterpreteerd. Ik heb er geen bewijs voor, maar dat is zeker een mogelijkheid.”

President Trump heeft van zijn harde houding tegenover China een campagnethema gemaakt. Hij rekent ook leden van heel wat conservatieve katholieke en protestantse beweging onder zijn kiezers, leden die zich zelf ook al kritisch uitlieten over de paus.

Lees ook: Vinger aan de polls. Wie staat er het best voor in de peilingen, Joe Biden of Donald Trump?