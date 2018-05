Paus: "We hebben niet geluisterd naar slachtoffers van seksueel misbruik" kv

31 mei 2018

21u17

Bron: Belga 4 "Het is schandalig, maar ik moet zeggen dat we niet op tijd geluisterd en gehandeld hebben na de schandalen van seksueel misbruik in de Chileense kerk." Dat schrijft paus Franciscus in een brief aan de Chilenen.

Dit weekend ontvangt de paus zeven nieuwe slachtoffers van de pedofiele priester Fernando Karadima. Enkele weken geleden zag hij al drie andere van Karadima's slachtoffers. Hij kondigde onlangs al op korte, middellange en lange termijn "wijzigingen" aan om "de rechtvaardigheid" binnen de Chileense kerk te herstellen. Kort daarvoor werd het onderzoek afgerond dat Franciscus had bevolen naar het seksueel misbruik door geestelijken.

Op 18 mei diende de hele hiërarchie van de Chileense kerk zijn ontslag in. De afgelopen weken en maanden werd Franciscus de ernst van het schandaal duidelijk. Hij sprak al een reeks mea culpa's uit, maar eerst had hij wel de verdediging opgenomen van bisschop Juan Barros. Die laatste wordt ervan verdacht de pedofilie van Karadima, in de jaren '80 en '90, in de doofpot gestopt te hebben. Voor die steun kreeg Franciscus zware kritiek tijdens zijn bezoek aan Chili, begin dit jaar.

Karadima werd in 2011 al veroordeeld door een rechtbank in het Vaticaan.