Paus waarschuwt: "Maak geen ruzie met de duivel. Hij is veel slimmer dan wij"

Bron: The Telegraph, Le Journal de Montréal 12 AFP Paus Franciscus Satan is geen metafoor of een vaag concept, maar een echt persoon met duistere krachten, zo heeft paus Franciscus vandaag gezegd tijdens een interview voor de katholieke tv-zender TV2000. Met De Duivel in dialoog gaan is gevaarlijk, waarschuwt de Paus, en moet ten allen tijde vermeden worden.

“Hij is slecht. Hij is niet zoals mist. Hij is niet iets diffuus, hij is een persoon. Ik ben ervan overtuigd dat niemand ooit mag praten met Satan – als je dat doet, ben je verloren,” zo sprak de kerkvorst. “Hij doet altijd alsof hij aardig is – hij doet dat bij priesters, bij bisschoppen. Dat is hoe hij in je hoofd binnendringt. Maar het loopt verkeerd af als je niet op tijd beseft wat er gebeurt. [We moeten hem zeggen:] ga weg!”

Het korte interview met de paus, dat deel uitmaakt van een wekelijkse negendelige tv-reeks, wordt vanavond uitgezonden op TV2000.

De Paus verwijst veel vaker dan zijn voorgangers naar de Duivel in zijn preken en op Twitter, waar hij 40 miljoen volgers heeft. Hij gebruikt daarbij meerdere termen om hem te omschrijven, waaronder Satan, De Verleider, Beëlzebub en de Grote Draak.

Voor him is dit echt, dit zijn geen metaforen. Austen Ivereigh, Vaticaankenner

Geen metafoor

“Het is iets van de jezuïeten. Hij is een jezuïet die diep doordringen is van de spirituele oefeningen van Sint Ignatius van Loyola, die mensen het onderscheid laat maken tussen bewegingen van de goede en de slechte geest,” zegt Austen Ivereigh, kenner van het Vaticaan en auteur van ‘The Great Reformer’, een boek over paus Franciscus.

“Voor him is dit echt, dit zijn geen metaforen. Het is misschien niet de manier waarop mensen vandaag spreken en sommige katholieken kunnen er perplex over staan. Veel mensen voelen zich niet comfortabel bij het idee dat het kwade echt is, maar iedereen die de spiritualiteit van de jezuïeten kent, zal niet verbaasd zijn.”

Voorstander van exorcisme

De Argentijnse kerkvorst is bijgevolg ook een voorstander van duiveluitdrijvingen. Hij raadde priesters in het verleden bijvoorbeeld al aan om exorcisten in te schakelen wanneer ze getuige zijn van “grote spirituele verstoringen” in de biechtstoel. Drie jaar geleden zei de Argentijnse kerkvorst tijdens een conventie voor exorcisten uit de hele wereld dat ze deugdelijk werk verrichtten in de strijd tegen Satan. De duivelbanners moeten “de liefde en openheid van de Kerk voor diegenen die bezeten zijn door het kwaad tonen", deelde hij mee.

Nieuwe vertaling Onze Vader

De Paus spreekt tijdens zijn dagelijkse homilie in de kapel van het Vaticaan vaak over De Duivel en ook in andere sermoenen komt Satan herhaaldelijk ter sprake. In 2013, tijdens een toespraak op het Sint-Pietersplein zei Franciscus dat de Duivel vaak verschijnt “vermomd als een engel en ons gewiekst toespreekt.”

Vorige week riep paus Franciscus nog op tot een nieuwe vertaling van het Onze Vader, zodat het voortaan de Duivel, in plaats van God verantwoordelijk zou stellen “om ons in bekoring te leiden”. Volgens de Paus is de huidige versie een verkeerde vertaling van het Grieks uit het Nieuwe Testament Een nieuwe vertaling zou de ware betekenis volgens hem beter weergeven. “Het is Satan die ons in bekoring leidt, dat is zijn departement,” zei hij toen.