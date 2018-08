Paus vraagt vergiffenis na misbruikschandalen Redactie

26 augustus 2018

14u56

Bron: ANP 0 Paus Franciscus heeft zich tijdens de tweede dag van zijn bezoek aan Ierland opnieuw uitgesproken over de misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zei tijdens een toespraak voor duizenden mensen in de plaats Knock God om vergiffenis te vragen voor "deze zonden" en het "verraad" dat velen hebben ervaren.

Franciscus zei dat het misbruik een "open wond" heeft achtergelaten. Hij stelde dat het onmogelijk is om niet te worden geraakt door de verhalen van misbruikte jongeren die "zijn beroofd van hun onschuld". Vanuit het publiek klonk applaus toen de kerkvorst zich uitsprak over het seksueel misbruik, dat de geloofwaardigheid van de kerk ook in Ierland heeft aangetast.

De paus sprak zaterdag al met acht slachtoffers. Iemand die het gesprek had bijgewoond zei na afloop dat het een "zeer krachtige" ontmoeting was. "Hij luisterde met oprechte interesse." Niet alle Ieren zaten te wachten op het bezoek van Franciscus. Een activiste wees erop dat sommige slachtoffers door het misbruik te beschadigd zijn om nog te functioneren. "Hij had niet moeten komen."