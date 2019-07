Paus vraagt hulp voor migranten: “Het gaat om mensen” ttr

08 juli 2019

15u53

Bron: anp 0 buitenland Paus Franciscus heeft vandaag tijdens een mis in de Sint-Pietersbasiliek een dringende oproep gedaan migranten en alle andere ontheemden bij te staan. "De zwaksten en meest kwetsbaren moeten worden geholpen", zei hij tegen de 250 genodigden, onder wie migranten en reddingswerkers.

De leider van de Rooms-Katholieke Kerk noemde de migranten een hedendaags "symbool" voor allen die worden buitengesloten in de geglobaliseerde samenleving. De paus zei dat deze verschoppelingen worden uitgebuit, mishandeld en aan hun lot overgelaten in de woestijn of op zee.

"Niemand is van de plicht ontslagen hen te helpen. Het gaat om mensen", aldus Franciscus. Met die opmerking richtte hij zich indirect tot de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Hij wil niet dat schepen met migranten aanmeren in Italiaanse havens.