Paus vraagt dat Verenigd Koninkrijk eilandengroep teruggeeft aan Mauritius kv

10 september 2019

23u27

Bron: ANP 0 Paus Franciscus vindt dat het Verenigd Koninkrijk een eilandengroep in de Indische Oceaan moet teruggeven aan Mauritius. Volgens de geestelijk leider is het van belang dat landen internationale instituties als het Internationaal Gerechtshof in Den Haag erkennen en er naar luisteren.

Het hof in Den Haag bepaalde begin dit jaar dat Groot-Brittannië de eilanden onrechtmatig in bezit heeft. Het Brits Indische Oceaanterritorium (BIOT), zoals het overzeese gebiedsdeel heet, werd losgemaakt van Mauritius voordat het land in 1968 onafhankelijkheid verkreeg. In de daaropvolgende periode werden de circa 2000 inwoners van de zeven eilanden naar Mauritius gestuurd, zodat er een legerbasis gebouwd kon worden.

"Het klopt dat niet alle dingen die goed zijn voor de mensheid ook goed zijn voor onze portemonnee, maar internationale instellingen moeten worden gehoorzaamd", zei Franciscus in het pauselijk vliegtuig na een bezoek aan Mauritius. Na het oordeel van het Internationaal Gerechtshof, dwong in mei ook de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij Londen erop aan om de eilanden binnen zes maanden terug te geven.