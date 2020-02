Paus voelt zich “licht onwel” en annuleert afspraken, maar op dit moment geen link met coronavirus TT

27 februari 2020

14u09

Bron: Reuters 0 Paus Franciscus (83) heeft vandaag een event in de Sint-Pietersbasiliek afgezegd omdat hij zich “licht onwel” voelde. Andere afspraken vandaag in zijn residentie gaan wel gewoon door, meldt het Vaticaan. Vooralsnog is er niets dat wijst op een mogelijke besmetting met het coronavirus, dat vooral in Noord-Italië toeslaat.

“Omdat hij zich onwel voelt, heeft de paus verkozen in Santa Marta (zijn residentie in de kerkstaat, red.) te blijven”, aldus het Vaticaan in een mededeling. “Alle andere afspraken gaan wel gewoon door.” Bij het persbericht was ook een foto van vandaag toegevoegd van de paus en een kardinaal uit de Filipijnen.

Gisteren ging Franciscus nog voor in de eucharistieviering van Aswoensdag, en hield hij zijn gewone wekelijkse audiënties. Daarbij leek hij verkouden, en sprak hij met een hese stem.



Paus Franciscus verkeert ondanks zijn hoge leeftijd nog in goede gezondheid. Sinds zijn twintiger jaren mist hij al een deel van één long nadat hij behandeld werd tegen tuberculose.



In Italië is het aantal besmettingen met het coronavirus opgelopen tot meer dan 500. Veertien mensen zijn al overleden.