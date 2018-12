Paus viseert politici: “Haat tegen migranten is niet aanvaardbaar” ADN

18 december 2018

17u50

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft afgerekend met politici die migranten als zondebok gebruiken. "Het politieke discours dat migranten van alle kwaad beschuldigt en hen alle hoop ontneemt, is onaanvaardbaar", zei de paus in zijn traditionele boodschap van vrede vandaag in Rome.

De mens leeft momenteel in een “klimaat van wantrouwen” dat in de schrik voor anderen of vreemden "in de vrees voor het verlies van het eigen voordeel is geworteld”, aldus de kerkvorst. "Afscherming" en "nationalisme" vormen een gevaar voor wereldvrede.

In plaats van de schrik voor migranten aan te wakkeren, moet benadrukt worden dat vrede rust "op respect voor elke persoon ongeacht zijn afkomst en met respect voor de wet en het algemeen welzijn", zei paus Franciscus nog. "Naast de deugden heersen er in de politiek ook veel ondeugden, die te wijten zijn aan zowel de ongeschiktheid van de persoon als de mistoestanden in de instellingen".



Afgelopen weekend zegde de paus zijn steun toe aan het migratiepact van de Verenigde Naties. “Moge dit pact ertoe bijdragen dat de internationale gemeenschap met verantwoordelijkheid, met solidariteit en met mededogen zal zorgen voor die mensen die, om diverse redenen, hun land hebben verlaten”, sprak de paus tijdens de zondagse angeluspreek. De paus, zelf een zoon van Italianen die naar Argentinië uitweken, heeft het al vaker opgenomen voor migranten en hun rechten.

Bekijk ook: