Paus veroordeelt “menselijke hebzucht en overdreven consumptiedrang” tijdens kerstnachtmis in Rome IB

25 december 2018

00u28

Bron: Belga 8 Paus Franciscus heeft tijdens de kerstnachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome de menselijke hebzucht en overdreven consumptiedrang veroordeeld. Hij herinnerde eraan dat "niet materiële rijkdom maar liefde het leven voedt".

"In onze tijd vinden veel mensen betekenis voor hun leven in bezit, in het hebben van een overvloed materiële voorwerpen", zei de paus in zijn homilie. "Een onverzadigbare hebzucht kenmerkt de hele menselijke geschiedenis. Dat is ook vandaag zo. Het is paradoxaal dat enkelen luxueus dineren terwijl veel te veel anderen zelfs niet het dagelijkse brood hebben om te overleven."

“Als we denken aan de kribbe waar Jezus geboren is, begrijpen we dat niet materiële rijkdom maar liefde het leven voedt, geen gulzigheid maar liefdadigheid, geen praalzucht maar eenvoud” Paus Franciscus

Volle basiliek

De dienst van de paus op kerstavond, wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, is een van de belangrijkste uit de katholieke liturgie. Franciscus kwam kort voor half tien 's avonds de volle basiliek binnen. Hij werd voorafgegaan door een processie van ongeveer veertig kardinalen in gouden gewaden.

Voor de mis haalde de paus een doek weg dat over een beeldje van het kindje Jezus lag, waarna hij het beeldje kuste. Tien kinderen uit Italië, China, Panama, Congo, Roemenië en Japan legden er bloemen bij.

“Liefde voedt het leven, niet materiële rijkdom”

Aan het einde van de kerkdienst van anderhalf uur pakte de paus het Jezus-beeld ter grootte van een pop op. Vergezeld door de kinderen bracht hij het beeldje naar een afbeelding van Christus’ geboorte in de basiliek. “Als we denken aan de kribbe waar Jezus geboren is, begrijpen we dat niet materiële rijkdom maar liefde het leven voedt, geen gulzigheid maar liefdadigheid, geen praalzucht maar eenvoud", preekte de paus.

“Met kerstmis moeten we onze fundamenten niet verliezen of afglijden naar het wereldlijke en overdreven consumptiedrang", aldus de paus. “We moeten ons afvragen: deel ik mijn brood met zij die geen brood hebben?”

Geen praal en protocol

Als paus maakt Franciscus er een punt van om praal en protocol te mijden. In de plaats daarvan wijdt hij zijn tijd aan de armen. Hij bezoekt gevangenissen, ziekenhuizen, migranten- of vluchtelingenkampen, en nodigt daklozen uit in het Vaticaan voor een maaltijd.

Op hetzelfde moment dat de paus de nachtmis in Rome voorging, leidde kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin, de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk na de paus, een kerstviering in Bagdad. De viering symboliseerde de solidariteit met de geplaagde christelijke minderheid in Irak.