Paus verdedigt zijn aarzelende aanpak in het Royingya-conflict LVA

05u32

Bron: Belga 0 AFP De paus tijdens de persconferentie op het vliegtuig terug naar huis na een reis van zeven dagen naar Myanmar en Bangladesh. Paus Franciscus heeft zijn aarzelende aanpak in de crisis van de Royingya-vluchtelingen op zijn Azië-reis verdedigd. "Voor mij is het belangrijkste dat de boodschap aankomt", zei de paus op de terugvlucht van zijn bezoek aan Myanmar en Bangladesh gisteren.

"Als je de deur toeslaat voor iemands neus, dan komt de boodschap niet aan", zei hij. Hij probeert bijgevolg de zaken "stap voor stap te zeggen en naar de antwoorden te luisteren".

Franciscus werd bij zijn bezoek bekritiseerd omdat hij te lang niet over het conflict zou gesproken hebben en de in Myanmar vervolgde Royingya-moslimminderheid niet bij naam noemde. Pas op de voorlaatste dag van zijn reis in Bangladesh gebruikte hij het woord 'Rohingya' bij een ontmoeting met vluchtelingen.

"Als ik in een officiële redevoering dit woord had gebruikt, had ik de deur voor iemands neus dichtgeslagen", zei Franciscus. Hij refereerde in andere woorden aan het conflict. Hij is tevreden dat de boodschap op die manier is aangekomen.

Rohingya niet erkend

Bijna een miljoen Rohingya zijn vanuit Myanmar naar Bangladesh gevlucht. In Myanmar worden ze niet als staatsburger of afzonderlijke etnie erkend. Daarom wordt hun naam niet genoemd en zijn ze mensen zonder rechten. De Verenigde Naties zeggen dat in Myanmar een "etnische zuivering" aan de gang is.

AFP Een Rohingya-familie in een vluchtelingenkamp in Bangladesh.