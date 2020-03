Paus tijdens uitzonderlijke zegen voor leeg Sint-Pietersplein: “Er is diepe duisternis gevallen over onze steden” LH

27 maart 2020

21u22

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft in het kader van de coronapandemie in een buitengewone Urbi et Orbi-zegening de mensen opgeroepen tot meer saamhorigheid in deze crisis. “Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt", zei de paus voor een leeg Sint-Pietersplein in Rome.

De zegen Urbi et Orbi (voor de stad en de wereld) is de belangrijkste van de katholieke kerk en wordt eigenlijk alleen uitgesproken met Kerstmis, Pasen en na een pauselijke verkiezing. Voor de coronacrisis maakte de paus een uitzondering. "We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien."

De 83-jarige Franciscus stond geheel alleen voor de trappen van de Sint-Pietersbasiliek. Het Sint-Pietersplein is gesloten sinds de algemene avondklok in Italië geldt. Er werd ook een pestkruis binnengebracht voor de ceremonie. Het was tijdens de pest van 1522 door Rome gedragen.



Franciscus herinnerde mensen aan hun kwetsbaarheid. "De storm legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten en prioriteiten hebben gebouwd", zei de paus. "Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken, verwaarloosd en opgegeven hebben.”