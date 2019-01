Paus tegen ouders: “Ruziemaken mag, maar niet als kinderen erbij zijn” KVDS

13 januari 2019

20u59

Bron: AP 0 Paus Franciscus heeft vandaag een opmerkelijke raad gegeven aan enkele jonge ouders tijdens een viering die hij voorging. Volgens de kerkvorst is er niets mis met ruziemaken, je moet er alleen voor zorgen dat je kinderen er niets van merken.

Paus Franciscus deed zijn uitspraak tijdens de jaarlijkse doopmis in de Sixtijnse Kapel. Daarbij werden 27 baby’s boven de doopvont gehouden.

Goede raad

De paus vertelde de aanwezige ouders dat ze een belangrijke taak hadden: hun geloof overdragen op hun kinderen. Die taak begint thuis, in het gezin, zo klonk het. En hij gaf meteen goede raad mee.





“Het is perfect normaal dat koppels ruzie maken”, zei hij. “Het zou raar zijn als ze dat niet zouden doen. Doe dat gerust, maar laat je kinderen het niet horen of zien. Je hebt geen idee hoe beangstigend het voor kinderen is om hun ouders ruzie te zien maken.”





Het is niet uitzonderlijk dat Franciscus dergelijk realistisch opvoedkundig advies geeft. Het is iets dat hij al deed in de jaren dat hij actief was als priester, bisschop en kardinaal in Buenos Aires en hij daar een eigen gemeenschap leidde. (lees hieronder verder)

Een van zijn favoriete uitspraken is dat koppels er een gewoonte van zouden moeten maken om ‘alsjeblieft’, ‘dank je’ en ‘sorry’ te zeggen en dat ze nooit met ruzie zouden mogen gaan slapen.