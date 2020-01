Paus stelt voor het eerst vrouw aan op bestuursfunctie bij staatssecretariaat Vaticaan ttr

15 januari 2020

14u42

Bron: belga 0 Paus Franciscus heeft voor het eerst een vrouw aangesteld op een bestuursfunctie bij het staatssecretariaat van het Vaticaan. De Italiaanse Francesca Di Giovanni wordt ondersecretaris bevoegd voor de relaties met andere staten, aldus het Vaticaan.

Het gaat om een promotie voor Di Giovanni, die al in hetzelfde departement diende in een lagere positie. "Ja het is de eerste keer dat een vrouw een bestuursfunctie heeft in het staatssecretariaat", zei ze in een interview met Vaticaan News.

Volgens haar is de beslissing van de paus een teken van meer aandacht voor vrouwen. "Maar de verantwoordelijkheid heeft te maken met de job, in plaats van met het feit een vrouw te zijn", zei ze nog.

Di Giovanni was naar eigen zeggen verrast toen ze hoorde dat ze promotie kreeg. “Ik had nooit gedacht dat ik deze rol zou krijgen. Ik zal mijn uiterste best doen om het vertrouwen van de paus niet te schaden”. Di Giovanni werd in 1953 geboren in Palermo op Sicilië. Ze behaalde er haar diploma rechten.

C'est une première dans l'histoire du Saint-Siège: une femme est nommé sous-secrétaire pour les Relations avec les États. Francesca Di Giovanni sera en charge des échanges avec les organisations internationales, notamment l'#ONU. #Vatican https://t.co/8arE9Phmlo Vatican News(@ vaticannews_fr) link