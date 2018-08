Paus stelt houding van de Kerk bij: "Doodstraf nooit acceptabel" kg

02 augustus 2018

14u05

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft in de catechismus van de katholieke kerk laten opnemen dat de kerk van Rome zich ten stelligste kant tegen de doodstraf. De kerk moet zich volgens de paus volledig engageren om de doodstraf overal ter wereld te doen afschaffen.

De versie uit 1992 van de catechismus liet nog de deur op een kier voor de doodstraf ter bestraffing van extreme misdaden. Maar in de nieuwste versie verwoordt paus Franciscus het zeer categorisch: "De Kerk leert, in het licht van het evangelie, dat de doodstraf een onmenselijke maatregel is die afbreuk doet aan de waardigheid van een persoon en de Kerk legt er zich vastbesloten op toe om de doodstraf overal op aarde afgeschaft te zien."

De paus had groen licht gegeven voor deze opmerkelijke wijziging in de catechismus op 11 mei in een audiëntie met de prefect van de Congregatie van Geloofsleer.