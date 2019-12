Paus schaft regels rond geheimhouding kindermisbruik binnen kerk af Redactie

17 december 2019

14u28

Paus Franciscus heeft een geheimhoudingsregel afgeschaft rond kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De pauselijke geheimhouding dekte medewerkers binnen de kerk in die verdacht werden van seksueel misbruik van minderjarigen.

Door de beslissing van de paus wordt het nu voor alle kerkmedewerkers verplicht om iedere verdenking van kindermisbruik bij de lokale politie te melden. Ook mag er geen zwijgplicht meer worden opgelegd aan mensen die seksueel misbruik melden of die daar mogelijk slachtoffer van zijn geworden.



“Het contact met slachtoffers en de autoriteiten gaat nu veel beter. Veel medewerkers verschuilden zich achter de geheimhoudingsregels en werkten daarom niet mee aan onderzoeken”, aldus aartsbisschop van Malta Charles Scicluna, een belangrijke onderzoeker naar misbruik binnen de kerk.



Kinderpornografie

In het document dat het Vaticaan naar buiten heeft gebracht, staat ook dat naaktfoto’s van kinderen van 18 jaar oud of jonger als kinderpornografie worden gezien. Dat was hiervoor 14 jaar en jonger. Vorig jaar werd een priester tot vijf jaar cel veroordeeld door het Vaticaan vanwege het bezit van kinderpornografie.



Vandaag diende de aartsbisschop in Frankrijk Luigi Ventura zijn ontslag in, omdat hij wordt verdacht van kindermisbruik. Eerder werd zijn onschendbaarheid al ingetrokken door het Vaticaan, zodat de aartsbisschop door de Franse aanklagers kon worden verhoord.



Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de gedragingen van Ventura, die in januari onder anderen een jongere medewerker van het Parijse stadhuis zou hebben lastiggevallen. Ventura heeft geen commentaar gegeven op de aanklacht. De paus heeft het ontslag van de 75-jarige Ventura geaccepteerd.