Paus roept in kerstboodschap op "veiligheid te garanderen" in Midden-Oosten

25 december 2019

12u59

Bron: Belga, ANP 2 In zijn traditionele boodschap ‘Urbi et Orbi’ op het Sint-Pietersplein in Rome heeft paus Franciscus de internationale gemeenschap opgeroepen om "de veiligheid in het Midden-Oosten te verzekeren".

De 83-jarige paus sprak over de "talrijke kinderen die de oorlog en de conflicten in het Midden-Oosten en in verschillende landen over de wereld" beleven. Hij wenste vooral "troost voor het geliefde Syrische volk dat het einde van de vijandelijkheden nog niet ziet, die het land dit decennium hebben verscheurd". Hij riep de regeringen en de internationale gemeenschap op om oplossingen te zoeken, die de veiligheid en het vreedzaam samenleven van de volken in de regio verzekeren.

De geboorte van Jezus Christus moet "de duisternis in deze wereld verlichten", aldus de paus. Hij betreurt "de duisternis in persoonlijke, familiale en sociale relaties" en in "economische, geopolitieke en ecologische conflicten". Volgens de paus is het licht van Christus weliswaar sterker.



De paus sprak zijn kerstboodschap uit op het centrale balkon van de Sint-Pietersbasiliek. Hij verwees naar de conflicten en de onrust in het Midden-Oosten, Afrika, Oekraïne en Latijns-Amerika, en naar de slachtoffers van religieuze vervolging, natuurrampen, epidemieën en terrorisme. “Het is onrecht dat hen woestijnen en zeeën laat oversteken die begraafplaatsen worden. Het is onrecht dat hen dwingt om onuitsprekelijke vormen van misbruik, elke vorm van slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen te doorstaan,” zei Franciscus.

Ook had hij het over iedereen die gedwongen is om te emigreren en "onbeschrijflijke vormen van misbruik, alle soorten slavernij en marteling in onmenselijke detentiekampen" te ondergaan.

Het ‘Urbi et Orbi’ wordt traditioneel uitgesproken op Kerstmis en Pasen, en na een pauselijke verkiezing. De boodschap biedt ook vergiffenis voor zonden voor wie de ceremonie live bijwoont of volgt via de radio, televisie of het internet.