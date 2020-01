Paus reageert op uitspraken van voorganger over hoe heilig celibaat is HR

13 januari 2020

16u26

Bron: ANP 0 Buitenland Paus Franciscus heeft vandaag gereageerd op uitspraken van zijn voorganger Benedictus XVI. Benedictus schrijft in een boek dat woensdag uitkomt dat het celibaat heilig is binnen de kerk en dat daar niet aan mag worden getornd. Een woordvoerder van Franciscus zei vandaag dat de paus volledig achter het celibaat staat.

De aanleiding voor de uitspraak van Benedictus is dat de huidige paus vorig jaar zei dat ook getrouwde mannen priester moeten kunnen worden in afgelegen gebieden waar een tekort is aan priesters. “Ik kan mij hier niet over stilhouden”, aldus Benedictus in zijn boek.

Paus Franciscus liet via zijn woordvoerder weten dat het celibaat nooit optioneel kan worden. “Ik herinner mij dat paus Paulus VI zei: Ik ga liever dood dan dat ik de wetgeving rond het celibaat aanpas. Ik vind het celibaat een geschenk voor de kerk.”

