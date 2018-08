Paus over kinderen met "homoseksuele neigingen": "Psychiatrische begeleiding kan helpen" kv

Volgens paus Franciscus kunnen ouders die ontdekken dat hun kind "homoseksuele neigingen" heeft, best psychiatrische hulp inschakelen. De paus zou het wel ongehoord vinden dat ouders hun kind zouden verstoten wanneer zou blijken dat het homoseksueel is. Dat deelde hij gisteren mee tijdens een persconferentie aan boord van het vliegtuig dat hem terugbracht van Ierland naar Rome.

Een aanwezige journalist vroeg de paus welke raad hij heeft voor ouders die ontdekken dat hun kind homoseksueel is. "Er zijn altijd homoseksuele mensen geweest", antwoordde de paus. "Ik zou hen eerst en vooral aanraden om te bidden, niet te oordelen, te spreken, te begrijpen, om hun zoon of dochter de ruimte te geven om zichzelf uit te drukken", aldus de kerkvorst.

Maar tegelijkertijd moet er volgens de paus rekening gehouden worden met de leeftijd van de personen in kwestie en kan het nodig zijn om psychiatrische hulp in te schakelen wanneer een kind "verontrustende" eigenschappen begint te vertonen. "Wanneer dat zich manifesteert in de kindertijd, zijn er veel dingen die gedaan kunnen worden door de psychiatrie, om te kijken hoe het ermee gesteld is. Het is een andere zaak wanneer zich dat pas na 20 jaar manifesteert", ging hij verder.

Het feit dat hun kind homoseksueel is, is volgens de paus echter geen reden voor de ouders om hun kind te verstoten. "Het kind heeft recht op een familie", stelde hij. "Ik zou niet zeggen dat de stilte een remedie is. Het negeren van een zoon of dochter met homoseksuele neigingen is een gebrek aan vader- of moederschap", aldus Franciscus.