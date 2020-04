Paus opent vieringen van ongewone paasweek zonder publiek in basiliek WDw

05 april 2020

14u16

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft de vieringen voor de paasweek zondag in de Sint-Pietersbasiliek geopend in buitengewone omstandigheden, waarbij publiek de mis niet mocht bijwonen vanwege de coronaviruspandemie. Franciscus werd tijdens de misviering voor Palmzondag enkel begeleid door een aantal priesters, nonnen, leken die uit de Bijbel voorlazen en een koor.

Laten we niet denken aan wat we missen, maar aan het goede dat we voor anderen kunnen doen Paus Franciscus

In zijn homilie riep de paus op de hand uit te steken naar de meest behoeftigen. “Laten we niet denken aan wat we missen, maar aan het goede dat we voor anderen kunnen doen.”

Een kruisbeeld dat een einde moest helpen maken aan de pest in de 16de eeuw in Rome en een afbeelding van de Maagd Maria die bescherming biedt aan het volk van Rome waren bij het hoofdaltaar geplaatst. Het kruis van San Marcello en het Salus Populi Romani werden al op 27 maart gebruikt toen de paus op een leeg Sint-Pietersplein voor een einde van de pandemie bad.

Hoogdag

Pasen is de belangrijkste hoogdag van het christendom, waarbij aan het eind van de Heilige Week de verrijzenis van Jezus Christus wordt herdacht. Door de pandemie zijn de paasvieringen in Rome afgeslankt en gesloten voor het publiek. Traditionele evenementen, zoals de processie voor Goede Vrijdag bij het Colosseum in Rome, zijn afgelast. “We zullen de Heilige Week op een waarlijk ongewone wijze vieren", zei Franciscus vrijdag.

