Paus opent geheim archief 'oorlogspaus' Pius XII

04 maart 2019

13u59

Bron: Belga, ANP 0 Het Vaticaan gaat de geheime archieven openen van paus Pius XII voor historisch onderzoek. Dat zal gebeuren op 2 maart 2020, een kleine 62 jaar na de dood van de paus. Hij stond tijdens de Tweede Wereldoorlog aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, en wordt er door sommigen van beschuldigd zich te weinig te hebben uitgesproken tegen Hitler en de holocaust.

Paus Franciscus deelde de beslissing mee in een toespraak aan de medewerkers van het Vaticaans Geheim Archief. “De Kerk is niet bang van de geschiedenis, integendeel”, zei hij. De archieven worden op 2 maart 2020 geopend, bij het 81-jarig jubileum van de verkiezing van Pius XII tot paus.

Critici, waaronder Joodse organisaties, pleiten al decennia lang voor opening van het archief. Pius zou tijdens zijn pontificaat zijn ogen hebben gesloten voor de Holocaust door er geen krachtige veroordeling over uit te spreken.

Paus Franciscus zei er vertrouwen in te hebben dat de onderzoekers de daden van de voormalige paus correct kunnen inschatten, net als zijn “verborgen maar actieve diplomatie” tijdens een donkere periode in de geschiedenis. Het Vaticaan heeft de aantijgingen tegen de oorlogspaus altijd verworpen. De lezing van Rome was dat Pius XII “achter de schermen druk heeft uitgeoefend om de situatie niet erger te maken”, onder meer door de deuren van de kloosters en andere gebouwen van de kerk te openen om hen te huisvesten.