Paus: "Ontzeg homoseksuelen de toegang tot het seminarie" kv

24 mei 2018

21u41

Bron: Reuters, BBC 6 Paus Franciscus heeft Italiaanse bisschoppen de opdracht gegeven om nieuwe kandidaten voor het priesterschap grondig te screenen. Hij wil dat alle mannen die vermoedelijk homoseksueel zijn, geweerd worden, zo berichten lokale media vandaag.

"Hou de toelatingen tot de seminaries in de gaten, houd de ogen open", zei de paus volgens Vatican Insider, een afdeling van de krant La Stampa. "Bij twijfel laat je hen beter niet toe." De paus deed de uitspraken volgens Vatican Insider en de krant Il Messaggero vrijdag tijdens een vergadering achter gesloten deuren.

Conservatieve stemmen sussen?

Het nieuws wordt vermoedelijk positief onthaald bij conservatieven die vrezen dat Franciscus de houding van het Vaticaan ten opzichte van homoseksualiteit zou wijzigen. In het verleden deed de Katholieke Kerk homoseksualiteit immers af als een immorele ziekte.

In een document uit 2005, dat werd vrijgegeven onder paus Benedictus, zei het Vaticaan dat het priesterschap toegankelijk was voor mannen die hun homoseksuele neigingen voor minstens drie jaar overwonnen hadden. Homo's, mannen met "diepgewortelde" homoseksuele neigingen en mensen die de homocultuur steunen, dienden echter geweerd te worden.

Positieve houding

De voorbije jaren nam Franciscus echter een veel gematigder houding aan ten opzicht van homoseksuelen. "Als iemand homoseksueel is en God zoekt en van goede wil is, wie ben ik dan om te oordelen?" zei Franciscus nog in 2013. Drie jaar later leek hij nog steeds die mening toegedaan: "Als iemand toekomt bij Jezus, dan gaat Jezus zeker niet zeggen: 'ga weg want je bent homo", zei de paus.

Enkele dagen geleden kwam Juan Carlos Cruz, een Chileense homoseksuele man, naar buiten met het verhaal dat de paus tijdens een privégesprek positief had gereageerd op zijn homoseksualiteit.

Cruz, die als kind misbruikt was door een katholieke priester, had de paus verteld dat Chileense kardinalen hem al jaren "een pervers leven" verweten, hem zegden dat hij "onwaardig" was en dat hij het misbruik "vermoedelijk fijn vond omdat hij homo was". "Hij zei: je moet begrijpen dat God je zo gemaakt heeft en van je houdt en de paus houdt van jou en je moet van jezelf houden", aldus Cruz over zijn onderhoud met de paus.

Het Vaticaan weigerde echter op dat nieuws te reageren.