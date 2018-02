Paus ontvangt Erdogan en doet hem vredessymbool cadeau SVM

05 februari 2018

14u30

Bron: Belga 1 De Turkse president Erdogan heeft een bezoek gebracht aan paus Franciscus. Ze spraken elkaar ongeveer 50 minuten in het Apostolisch Paleis, de officiële residentie van de kerkvorst.

De paus gaf Erdogan na het gesprek nog een symbolisch afscheidscadeau: een medaillon uit brons, met daarop een afbeelding van de vredesengel die de oorlogsdemon wurgt. Dat staat symbool voor een wereldorde die gebaseerd is op vrijheid en rechtvaardigheid.

De Turkse leider stapte voor de bijeenkomst op een vrijwel verlaten Sint-Pietersplein uit een auto. Omliggende straten waren uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Het bezoek ging gepaard met een kleine betoging van Koerden en sympathisanten bij de nabijgelegen Engelenburcht, Castel Sant'Angelo.

"Palestina, Syrië en terrorisme"

Erdogan zei kort voor zijn vertrek uit Turkije dat hij het nodige zou bespreken met de kerkvorst. "We zullen het hebben over Palestina, Jeruzalem, Syrië, Irak, het bestrijden van terrorisme, vluchtelingenkwesties en humanitaire hulp", aldus de president volgens staatspersbureau Anadolu.

De autoriteiten in de Italiaanse hoofdstad zetten ongeveer 3.500 manschappen in om te waken over de veiligheid tijdens het bezoek van Erdogan. De Turkse leider spreekt ook met de premier en president van Italië. Het hoofd van de rechtse Lega Nord noemde het "schandelijk" dat de regering Erdogan wil ontvangen.