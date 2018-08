Paus ontmoet slachtoffers van seksueel misbruik in Ierland TTR

21 augustus 2018

14u53

Bron: Belga 6 Paus Franciscus zal tijdens zijn reis aan Ierland komend weekend ook slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken ontmoeten. Tijdens alle pausreizen in landen waar misbruik heeft plaatsgevonden, waren er dergelijke ontmoetingen, zei woordvoerder Greg Burke van het Vaticaan vandaag in Rome tijdens een briefing over de reis. Wanneer en met hoeveel slachtoffers de katholieke kerkvorst zal spreken, zei Burke niet. Zaterdag zal de paus ook voor hen bidden in een kapel van de kathedraal van Dublin, gewijd aan de slachtoffers van seksueel misbruik.

De 24ste buitenlandse reis van de paus vindt plaats in de marge van de Wereldfamiliedagen, die vandaag beginnen. De reis wordt overschaduwd door misbruikschandalen van de afgelopen decennia. Ierland behoort tot de landen, waar priesters en kloosterzusters zich massaal aan kinderen en jongeren hebben vergrepen. Het ooit streng katholieke land heeft het steeds moeilijker met zijn aartsconservatieve erfgoed. Pas in mei hadden de Ieren met een overweldigende meerderheid uitgesproken voor een versoepeling van het strikte verbod op abortus. Met premier Leo Varadkar staat intussen een bekende homoseksueel aan het hoofd van de Ierse regering.



Franciscus staat wegens de misbruikgevallen onder enorme druk. Hij verkondigt wel een nultolerantie over het thema misbruik, maar slaagt er niet in dit hard te maken. Ook de aartsbisschop van Dublin, Diarmuid Martin, had van de paus een open debat geëist. Het aantal slachtoffers is immens, vele gelovigen zijn verbitterd, klinkt het.

Slachtoffer

"Er is nog steeds veel woede", zei Marie Collins aan het Duitse persbureau dpa. De Ierse kinderrechtenactiviste was ooit zelf slachtoffer van misbruik door geestelijken. Uit "frustratie" over het gebrek aan medewerking van de Vaticaanse autoriteiten stapte ze vorig jaar uit de pauselijke kinderbeschermingscommissie. "Duizenden mensen hebben afgezien en geleden in kerkelijke instellingen", zei Collins. Naast seksueel misbruik door priesters werden ook vele anderen mishandeld in kindertehuizen, werden ongehuwde moeders gedwongen hun baby's af te staan voor adoptie en werden dan in vrouwenhuizen "als slaven" behandeld.

Maandag had de paus zich in een uitgebreid schrijven gericht tot de 1,3 miljard katholieken wereldwijd en toegegeven dat de Kerk slachtoffers van misbruik lang heeft genegeerd. Aanleiding voor de brief was een rapport uit de Amerkaanse staat Pennsylvania, waarin stond dat de voorbije 70 jaar meer dan 300 priesters zich aan duizenden kinderen hadden vergrepen.

Wat paus Fransiscus tot dusver heeft gedaan om de structuur van de Kerk te veranderen, is uiteraard niet genoeg. Ending Clergy Abuse

De Australische organisatie Broken Rites, die opkomt voor de rechten van slachtoffers van misbruik, had kritiek op de boodschap van de paus als "te weinig en te laat". Het Vaticaan moet toegeven dat het op de hoogte was van de aanrandingen, zei voorzitter Chris MacIsaac van Broken Rites. Een onderzoek had vorig jaar aan het licht gebracht dat tussen 1960 en 2015 tienduizenden kinderen in het land down-under door geestelijken seksueel werden misbruikt.

De internationale organisatie Ending Clergy Abuse stelde dat wat paus Fransiscus tot dusver heeft gedaan, om de structuur van de Kerk te veranderen, "uiteraard niet genoeg is".

Wereldfamiliedagen

De katholieke Wereldfamiliedagen worden om de drie jaar op een andere plaats gehouden. Het is een forum voor christenen en familieorganisaties. Tienduizenden mensen uit meer dan 100 landen nemen er aan deel. Op de afsluitende mis zondag in Dublin worden meer dan een half miljoen katholieken verwacht.

Voormalige slachtoffers van misbruik hebben aangekondigd om op hetzelfde moment als de mis van de paus een wake te houden bij het gedenkteken voor Ierse vrijheidsstrijders in Dublin. Daartoe heeft onder anderen de baas van de Mensenrechtenorganisatie Amnesty International in Ierland, Colm O'Gorman, opgeroepen. O'Gorman zelf was ooit het slachtoffer van misbruik door een priester.