Paus noemt Rohingya toch bij naam in Bangladesh Redactie

19u27

Bron: Belga 0 REUTERS Paus Franciscus in Bangladesh. Na dagenlange kritiek heeft paus Franciscus tijdens zijn Azië-reis dan toch het woord 'Rohingya' in de mond genomen en is hij rechtstreeks op het leed van de vervolgde vluchtelingen ingegaan. In Bangladesh vroeg hij de leden van deze islamitische minderheid uit Myanmar vergeving voor het geweld dat ze ondergingen.

"In naam van allen die u vervolgd hebben, die u pijn hebben gedaan, voor de onverschilligheid van de wereld, vraag ik u vergiffenis", zei de paus na een ontmoeting in de Bengalese hoofdstad Dhaka met zestien Rohingya-leden. "De aanwezigheid van God heet vandaag ook Rohingya", sprak Franciscus.

Uit Myanmar, de eerste etappe van de pauselijke reis, zijn sinds augustus meer dan 620.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht voor het brutale geweld van het leger. Ze maken melding van verkrachtingen, gedode kinderen en platgebrande dorpen. "We zullen u verder helpen, zodat uw recht erkenning krijgt. We zullen onze harten niet sluiten, we zullen niet wegkijken", zei de paus.

In Myanmar worden de Rohingya "Bengalezen" genoemd omdat ze als indringers uit Bangladesh worden beschouwd. Ze krijgen geen staatsburgerschap en worden niet als etnie erkend.

De paus had kritiek gekregen omdat hij het woord 'Rohingya' niet genoemd had in Myanmar. De plaatselijke katholieke kerk had hem dat afgeraden. Maar de paus kreeg daardoor het verwijt dat hij een van 's werelds grootste humanitaire crises genegeerd had.