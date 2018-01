Paus noemt 'fake news' des duivels en roept op om het te bestrijden hr

24 januari 2018

16u43

Bron: ANP, Reuters 4 Paus Franciscus heeft alle mensen opgeroepen de strijd aan te binden tegen de verspreiding van 'fake news' of nepnieuws. De paus vergeleek het verspreiden van 'fake news' met het Bijbelverhaal van de duivel.

Deze opzettelijke valse berichtgeving vormt een gevaar voor de samenleving, meent het hoofd van de Katholieke Kerk. "De tragedie van de desinformatie is dat het anderen in diskrediet brengt, hen voorstelt als vijanden, zelfs tot het punt om hen te demoniseren en conflicten aan te wakkeren", zei Franciscus in zijn boodschap op de Werelddag van de sociale communicatiemiddelen. Hij vergeleek het gebruik van vals nieuws met het Bijbelverhaal van de duivel, die, vermomd als een slang, Eva ervan overtuigde om de vrucht van de verboden boom te eten.

"Fake news is een teken van een onverdraagzame en overgevoelige instelling en leidt enkel tot de verspreiding van arrogantie en haat. Dat is het eindresultaat van onwaarheden", voegde hij eraan toe. Daarom breekt hij een lans voor een "journalistiek voor de vrede". Daarmee bedoelt hij een die onwaarheden en goedkope hang naar sensatie de strijd aanbindt.

De boodschap is afkomstig uit een pauselijk document dat vandaag werd gepubliceerd in de aanloop naar de 52e Wereld Communicatie Dag op 13 mei.