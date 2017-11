Paus mijdt het woord 'Rohingya' in Myanmar LVA

00u44

Bron: The Guardian, ANP 0 EPA Zonder de Rohingya-moslims bij naam te noemen, heeft paus Franciscus in de Myanmarese hoofdstad Naypyitaw duidelijk gemaakt dat hij vindt dat de vervolging van de minderheidsgroep moet stoppen, hoewel sommigen hadden gehoopt dat de boodschap explicieter was geweest.

Franciscus was van tevoren opgeroepen de naam niet te noemen, omdat de kwestie uiterst gevoelig ligt in het land. Hij zei dat Myanmar de wonden moet laten helen, omdat mensen "nog altijd lijden" onder vijandelijkheden. Het land moet "zich binden aan rechtvaardigheid en respect voor mensenrechten" en volgens Franciscus "respect hebben voor elke groep en diens identiteit".

De paus sprak gisteren achter gesloten deuren met Aung San Suu Kyi, de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en feitelijk regeringsleider van het overwegend boeddhistische Myanmar. Daarna gaven de twee prominenten toespraken in een congrescentrum.

Ook Suu Kyi sprak in haar speech niet over Rohingya. Ze zei dat het vertrouwen en wederzijds begrip tussen gemeenschappen in Rakhine onder druk is komen te staan. Uit die Myanmarese deelstaat zijn vele honderdduizenden Rohingya naar buurland Bangladesh gevlucht. Volgens de Verenigde Naties maakt Myanmar zich schuldig aan een "etnische zuivering".

EPA

De paus reist later ook af naar Bangladesh. Daar ontmoet hij naar verwachting ook een groep gevluchte Rohingya. Franciscus had maandag al een ontmoeting met de Myanmarese legerleider Min Aung Hlaing. De mannen spraken elkaar ongeveer een kwartier in een kathedraal in Yangon en wisselden cadeaus uit.

Rohingya teleurgesteld

Myanmar erkent de Rohingya niet als een ethnische minderheid met een eigen identiteit. Door hen bij naam te noemen zou de paus een diplomatiek conflict kunnen veroorzaken. Gezien de aanwezigheid van een katholieke minderheid met een 650.000 gelovigen is het belangrijk goede relaties met de boeddhistische staat te onderhouden.

De Rohingya vluchtelingen reageerden teleurgesteld. "Vorig jaar sprak de paus nog van 'onze Rohyingya broeders en zusters' en toen sprak hij ook veel uitgebreider over hoe we gediscrimineerd worden", zei Mayyu Ali, die eerder dit jaar is moeten vluchten voor het geweld en nu in een vluchtelingenkamp in Bangladesh verblijft.