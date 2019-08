Paus maakt zich zorgen over Amazonewoud jv

25 augustus 2019

12u53

Bron: ANP/DPA/RTR 8 Paus Franciscus maakt zich zorgen over de verwoestende branden in het Amazonewoud. "Laten we bidden dat ze zo snel mogelijk worden bestreden met de inzet van ons allen", zei de kerkvorst voor duizenden gelovigen tijdens zijn wekelijkse toespraak op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad. "Deze long van bossen is van vitaal belang voor onze planeet."

Brazilië wordt momenteel geconfronteerd met de hevigste bosbranden sinds jaren. Volgens het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) is het aantal branden sinds het begin van het jaar met 83 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zes staten in het Braziliaanse Amazonegebied hebben om militaire hulp gevraagd om de branden in het regenwoud te bestrijden.

Brazilië is het grootste katholieke land ter wereld. Franciscus, die in 2015 een belangrijk document (encycliek) schreef over de bescherming van het milieu en tegen de opwarming van de aarde, heeft vaak het recht van de inheemse volken in het Amazonegebied verdedigd om hun land te behouden en hun culturen te beschermen. Hij heeft ook opgeroepen tot een geleidelijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De branden vallen samen met de G7-top van dit weekeinde, waar de gastheer, de Franse president Emmanuel Macron, heeft gezegd dat het Amazonegebied een beter beheer nodig heeft om een einde te maken aan de “ecocide” die in het regenwoud aan de gang is. Hij wil dat de wereldleiders de noodsituatie bespreken.