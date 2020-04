Paus leidt processie voor Goede Vrijdag op leeg Sint-Pietersplein kv

11 april 2020

00u57

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft vrijdagavond de processie van Goede Vrijdag geleid voor een zo goed als leeg Sint-Pietersplein vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Op Goede Vrijdag wordt de dag herinnerd waarop Jezus werd gekruisigd en stierf. De Kruisweg is een eeuwenoude traditie en beeldt in veertien staties Jezus' lijdensweg tot de kruisiging uit.

Voor het begin van de dienst om 21 uur zei Franciscus in een telefoongesprek met de publieke omroep RAI dat zijn gedachten zijn "bij de gekruisigden van vandaag: artsen, verplegers, zusters, priesters,... die aan de frontlinie om het leven kwamen, net als soldaten".

De Via Crucis vindt normaal gezien plaats in het Colosseum, in de aanwezigheid van tienduizenden pelgrims. Vrijdag droeg een tiental mensen om de buurt een kruis rond de obelisk in het midden van het Sint-Pietersplein, alvorens het naar het platform voor de basiliek te brengen en het aan de paus te overhandigen.



Voor het verhoog waarop de paus de processie volgde, stond de Sint-Marcelluscrucifix, een kruis uit een kerk in Rome dat wordt vereerd omdat het geholpen zou hebben om een einde te maken aan de pestepidemie van de zestiende eeuw.

Bij elke stop tijdens de processie werden gebeden voorgelezen. De teksten werden neergeschreven door gevangenen uit een gevangenis in Noord-Italië, een cipier, de ouders van een vermoord meisje, de dochter van een iemand die ter dood veroordeeld werd en een priester die het slachtoffer werd van een gerechtelijke fout.

Eerder op de zat Franciscus een misviering voor in de Sint-Pietersbasiliek. Hoofdprediker van het Vaticaan, Raniero Cantalamessa, spral de homilie uit. "Zowat het kleinste en meest vormeloze element van de natuur, een virus, heeft ons eraan herinnerd dat we menselijk zijn, dat militaire macht en technologie niet voldoende zijn om ons te redden", zei hij.

Cantalamessa benadrukte wel dat de pandemie geen straf van God is. "God is onze bondgenoot, niet die van het virus", zei hij. "Als deze plagen straffen van God zouden zijn, zou het onmogelijk zijn om uit te leggen waarom zowel de goeden als de slechten erdoor getroffen worden, en waarom de armen meestal het hardst getroffen worden. Zondigen zij meer dan anderen?"

Het Sint-Pietersplein en de basiliek zijn door de uitbraak van het coronavirus al een maand gesloten, en de paus spreekt de gelovigen sindsdien toe via een livestream. Alle feestelijkheden van de Heilige Week, de zeven dagen voor Pasen, vinden plaats zonder publiek. Sommige rituelen, zoals het wassen van de voeten van gelovigen op Witte Donderdag, zijn afgelast.