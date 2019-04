Paus kust voeten van Zuid-Soedanese leiders en vraagt om vrede Redactie

11 april 2019

21u19

Bron: AP 4

De paus ontving de Zuid-Soedanse president Salva Kiir Mayardit en de oppositieleider Riek Machar. Hij knielde neer voor de heren en gaf ze een kus op hun voeten als teken van eerbied. De Zuid-Soedanese leiders zijn samen met enkele andere hooggeplaatsten op bezoek in het Vaticaan. De paus riep beide heren ook op om voor vrede te zorgen en in dialoog te gaan: “Ik vraag jullie uit de grond van mijn hart om samen vooruit te gaan.” Zuid-Soedan is sinds 2011 onafhankelijk, maar sinds 2013 woedt er een bloederige burgeroorlog. Die oorlog kostte al minstens 400.000 mensen het leven.