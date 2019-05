Paus klaagt "globalisering van onverschilligheid" aan op ‘Werelddag van de Migrant en de Vluchteling’ AW

29 mei 2019

16u44

Bron: Belga 0 In zijn boodschap naar aanleiding van 'de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling' klaagt paus Franciscus de "globalisering van de onverschilligheid" aan.

"De economisch meest geavanceerde bedrijven hebben de neiging een uitgesproken individualisme te ontwikkelen dat, wanneer dit gelinkt wordt aan een nuttigheidsmentaliteit en vermenigvuldigd wordt via de media, een globalisering van de onverschilligheid teweegbrengt”, zo stak de paus van wal.

“In een dergelijke context worden migranten, vluchtelingen, intern ontheemde mensen en slachtoffers van mensenhandel het symbool van uitsluiting. Want bovenop de malaise die eigen is aan hun situatie velt men een negatief oordeel over hen, alsof zij de oorzaak zijn van alle kwalen in de samenleving. Die houding tegenover hen is een alarmbel. Zij waarschuwt ons voor de morele achteruitgang die ons bedreigt wanneer we blijven toegeven aan een cultuur van afwijzing. Iedereen, die niet past in het stramien van het fysieke, psychologische en sociale welzijn, loopt in de praktijk immers het risico gemarginaliseerd en uitgesloten te worden", aldus de paus.

"Onze tijd vergroot de angst voor de andere, voor de onbekende, voor mensen in de marge, voor buitenlanders. Vandaag geldt dit voor de komst van migranten en vluchtelingen die bij ons komen aankloppen en op zoek zijn naar bescherming, veiligheid en een betere toekomst. Deze angst is gegrond, vooral omdat er een gebrek is aan voorbereiding op zo'n ontmoeting. Niet de twijfels en de angst als zodanig vormen een probleem. Er is wél een probleem wanneer twijfels en angst ons zo conditioneren dat we intolerant, gesloten en misschien zelfs - zonder het te beseffen - racistisch worden", stelt de kerkleider.

“De wereld van vandaag is elke dag meer elitair en wreder voor uitgesloten mensen. Ontwikkelingslanden worden voortdurend verarmd doordat zij afgesneden worden van hun natuurlijke hulpbronnen en van hun beste mensen, waar enkele bevoorrechte markten wel bij varen. Oorlogen spelen zich slechts in enkele regio's in de wereld af. Maar hun wapens worden geproduceerd en verkocht in andere werelddelen, die vervolgens niet willen instaan voor de vluchtelingen die deze oorlogen voortbrengen. Het zijn altijd de kleintjes, de armen, de meest kwetsbaren die het gelag betalen.”

"We moeten de migrant en de vluchteling niet zien als een probleem dat moet opgelost worden maar als een broer en zuster die we verwelkomen, respecteren en liefhebben. Een kans die ons geboden wordt om bij te dragen aan de uitbouw van een rechtvaardiger samenleving, een volwaardige democratie, een meer solidair land en een meer broederlijker wereld", besluit paus Franciscus.