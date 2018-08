Paus in Ierland aangekomen voor tweedaags bezoek TT

25 augustus 2018

13u50

Bron: Belga 0 Paus Franciscus heeft voet aan de grond gezet op Ierse bodem. Tijdens zijn tweedaagse bezoek, naar aanleiding van de Wereldfamiliedagen, zal hij onder meer slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken ontmoeten.

De paus werd op de luchthaven van Dublin ontvangen door aartsbisschop Diarmuid Martin en minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. Als eerste punt op de agenda staat een ontmoeting met de Ierse president Michael D. Higgins.

Nadien trekt Franciscus naar Dublin Castle, voor een gesprek met premier Leo Varadkar en leiders van andere Ierse kerken. Daar zou de paus ook een eerste speech geven.



Er worden ongeveer 100.000 mensen verwacht wanneer de paus zaterdagnamiddag in de pausmobiel door de straten van Dublin zal rijden.



Het misbruik in de Kerk hangt als een schaduw boven het pauselijke bezoek. Dat de Kerk de voorbije jaren de misbruikschandalen in het land niet consequent heeft aangepakt, heeft vele Ieren diep geraakt. Ze beschuldigen het Vaticaan er zelfs van de feiten te verdoezelen.

Maandag nog had de paus zich in een uitgebreid schrijven gericht tot de 1,3 miljard katholieken wereldwijd en toegegeven dat de Kerk slachtoffers van misbruik lang heeft genegeerd.

Het is de 24ste buitenlandse reis van deze paus en het is de eerste keer in bijna veertig jaar dat een paus nog voet aan de grond zette in Ierland.