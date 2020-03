Paus houdt voor het eerst een video-mis vanwege het coronavirus ADN

08 maart 2020

16u48

Bron: ANP, Belga 0 Paus Franciscus heeft zondag zijn solidariteit betuigd aan de slachtoffers van het nieuwe coronavirus. Hij deed dat tijdens zijn eerste gelivestreamde gebed vanuit het Vaticaan.

Het virus dat in Europa vooral Italië treft, dwong de 83-jarige paus om te breken met eeuwenoude tradities en technologie te gebruiken om zijn Angelusgebed en wekelijkse boodschap aan de 1,3 miljard katholieken te brengen.

Het Vaticaan meldde dat paus Franciscus de bevelen van de Italiaanse autoriteiten opvolgt. Die willen het aantal mensen dat gewoonlijk op het Sint-Pietersplein samenkomt om een glimp van de kerkvorst op te vangen, beperken. "Ik ben dicht bij de mensen die lijden onder de coronavirusepidemie," zei Franciscus in een bericht, opgenomen in de bibliotheek van het Vaticaan. Zijn boodschap werd live uitgezonden op een scherm voor een kleiner dan gebruikelijk publiek op het plein en via de website van het Vaticaan.

"Samen met mijn broeder bisschoppen moedig ik de gelovigen aan om dit moeilijke moment met de kracht van het geloof, de zekerheid van de hoop en de vurigheid van de liefdadigheid te beleven", zei de paus nog.

Na de livestream verscheen hij als vanouds wel weer achter zijn raam en zwaaide hij even naar de menigte.

Lees ook: Italië plaatst 16 miljoen mensen in quarantaine, alle cinema’s en musea in het hele land blijven gesloten