Paus hekelt de muur tussen VS en Mexico: "Het is de angst die ons gek maakt"

23 januari 2019

17u06

Bron: Belga 1 Paus Franciscus, die onderweg is naar Panama, heeft de muur tussen de VS en Mexico bekritiseerd.

“Het is de angst die ons gek maakt”, verklaarde de paus in het vliegtuig aan journalisten die met hem mee reizen. Franciscus reageerde daarmee op een verhaal van een journalist die vertelde over zijn ervaringen in de Mexicaanse grensstad Tijuana. De muur reikt tot in de zee in Tijuana om mensen te beletten de grens over te steken.

Paus Franciscus heeft tijdens zijn vlucht naar de Wereldjongerendagen aan meegereisde journalisten aangekondigd dat hij van plan is eind dit jaar een bezoek te brengen aan Japan. Dat meldde de Vaticaanse persdienst vandaag.

Over een exacte datum voor het bezoek sprak de kerkleider zich echter niet uit. Volgens ingewijden zou het bezoek begin november kunnen plaatsvinden. Op de vraag of hij ook van plan is Irak te bezoeken zei de paus dat “de mogelijkheid van een dergelijk bezoek wordt onderzocht”. Vaticaanwatchers menen evenwel dat dit bezoek maar kan plaatsvinden als er rust en stabiliteit is in het land.

Tot nu toe is Johannes Paulus II de enige paus die Japan bezocht. Dat was in 1981 en het bezoek maakte toen deel uit van een reis naar Oost-Azië.