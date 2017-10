Paus geeft toe: "Ik val soms in slaap wanneer ik bid" 02u30

Bron: The Guardian 0 Photo News Paus Franciscus Paus Franciscus heeft toegegeven dat hij af en toe in slaap valt wanneer hij bidt. Op de katholieke zender TV2000 zei het 80-jarige hoofd van de katholieke kerk dat hij niet de enige is die dit overkomt, maar dat ook andere heiligen in het verleden tijdens het gebed niet altijd wakker konden blijven.

In een fragment dat gisteren op YouTube verscheen, zegt de paus dat de heilige Theresia het ook soms deed, daarmee verwijzend naar de 19de eeuwse Franse zuster Theresia van Lisieux. Hij zegt dat christenen tijdens het bidden het gevoel horen op te roepen van een kind in de armen van hun vader, een gevoel dat slaapverwekkend werkt.



De paus gaat iedere avond om 9 uur slapen. Dat klinkt vroeg genoeg om de dag door te komen zonder middagdutje. Maar hij staat even vroeg op als hij gaat slapen: om vier uur is hij uit de veren. Volgens bronnen in het Vaticaan kan hij dat tempo enkel volhouden wanneer hij zichzelf af en toe toelaat de ogen te sluiten na het middageten. Om te slapen dan, niet enkel om te bidden.

