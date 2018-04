Paus geeft "ernstige fouten" toe na misbruikschandaal in Chili kv

11 april 2018

23u00

Bron: Belga 1 Paus Franciscus heeft vandaag toegegeven dat hij "ernstige fouten" heeft gemaakt "bij de beoordeling en de perceptie" van een misbruikschandaal in Chili. Dat heeft hij duidelijk gemaakt in een brief die gericht is aan de bisschopppen in het Latijns-Amerikaanse land.

De paus had in januari, tijdens een bezoek aan Chili, de verdediging op zich genomen van Juan Barros, een bisschop die ervan verdacht werd het seksueel misbruik door een priester te hebben toegedekt. Franciscus verklaarde toen dat slachtoffers die Barros beschuldigen van medeplichtigheid, zich schuldig maken aan laster. Later stuurde hij wel de Maltese aartsbisschop Charles Scicluna als gezant naar Chili om de zaak te onderzoeken.

In zijn brief aan de 32 Chileense bisschoppen schrijft de paus nu dat hij "pijn en schaamte" voelt over uitspraken die over het misbruik gedaan heeft. Hij verwijst evenwel niet expliciet naar Juan Barros.

De paus maakt ook duidelijk dat hij de slachtoffers van het misbruik in Rome wenst te ontmoeten.