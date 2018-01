Paus Franciscus wil open deur voor migranten KVE

18 januari 2018

20u34

Bron: Belga 13 Paus Franciscus heeft tijdens een mis in Iquique, in het noorden van Chili, aangedrongen op een menslievende opname van migranten. "Laten we letten op alle onrechtvaardige situaties en op nieuwe vormen van uitbuiting'', zei de rooms-katholieke kerkleider over de arbeidsverhoudingen waarmee veel nieuwe Chilenen te maken krijgen.

Franciscus hekelde de werkgevers die misbruik maken van migranten, omdat die de Spaanse taal onvoldoende beheersen of niet over de vereiste papieren beschikken. "Er bestaat geen christelijke vreugde, wanneer men de deuren sluit'', aldus de paus op de Campus Lobito, waar zich naar schatting 100.000 gelovigen hadden verzameld.

Circa 30 procent van de 330.000 inwoners van Iquique komt uit het buitenland, uit de buurlanden Peru en Bolivia, maar vooral ook uit Haïti, Venezuela en Cuba. Allen hopen op een beter leven, velen werken in de mijnbouw. "Iquique is een plaats van dromen, die mensen uit verschillende volkeren en culturen huisvest. Laten we ervoor zorgen dat het ook een plaats van gastvrijheid blijft''.

Franciscus toonde na het opdragen van de mis hoezeer hij begaan is met het lot van de medemens. Op weg naar de lunch liet hij de pausmobiel stoppen om een agente te helpen. De politievrouw was van haar paard gevallen doordat het rijdier schrok van de passerende pauselijke stoet. Franciscus stapte uit en bleef bij het slachtoffer totdat de ambulance was gearriveerd.

De paus sloot zijn driedaags bezoek aan Chili af in Iquique. Zijn volgende Zuid-Amerikaanse bestemming is Peru.