Paus Franciscus roept gelovigen op hun zonden tegenover het klimaat te erkennen FVI

09 februari 2019

16u52

Bron: Belga 0 De paus heeft zaterdag de gelovigen in heel de wereld opgeroepen om de zonden die ze begaan hebben tegenover het klimaat te erkennen. Paus Franciscus zei verbaasd te zijn dat bijna niemand daarover spreekt tijdens de biecht.

De voorbije week hebben in België en Nederland opnieuw duizenden scholieren gespijbeld en geprotesteerd tegen het lakse klimaatbeleid van de politici. Of het de paus ter ore is gekomen, is koffiedik kijken. Franciscus liet zich zaterdag alvast uit over het groeiende klimaatprobleem. "Als ik mensen te biecht ontvang, gebeurt het zelden dat iemand zijn zonde erkent dat hij de natuur, de aarde en de schepping geweld heeft aangedaan", aldus paus Franciscus.

Volgens de paus zijn de mensen zich niet bewust van dit soort zonden. "De aarde is op duizenden manieren verkracht en verwond door zelfzuchtige uitbuiting. De ecologische dimensie is een onmiskenbaar onderdeel van de verantwoordelijkheid van elke persoon en van elk land", benadrukte de Argentijnse paus die in 2015 de encycliek "Laudato si" schreef over het behoud van de planeet.