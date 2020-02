Paus Franciscus nog steeds onwel, zegt ook vandaag afspraken af TT

28 februari 2020

11u34

Bron: Reuters 0 Paus Franciscus (83) heeft ook zijn afspraken voor vandaag afgezegd wegens ziekte. De katholieke kerkvader is volgens de officiële berichten sinds gisteren “licht onwel”, nadat hij woensdag tijdens de eucharistieviering moest hoesten en niezen en met een hese stem sprak.

De paus werkt volgens het Vaticaan zijn agenda net zoals gisteren in zijn residentie Santa Marta in Vaticaanstad af. Ook ging hij er vanmorgen voor in de eucharistieviering in de kapel, en begroette hij er de aanwezigen. Waar hij net last van heeft, werd niet gespecificeerd.



Paus Franciscus zou vandaag normaal gezien een toespraak houden over ethiek bij artificiële intelligentie, in aanwezigheid van toplui van Microsoft, IBM en andere tech-bedrijven.

Italië kent ondertussen meer dan 600 besmettingen met het coronavirus. 17 patiënten, vooral ouderen met een andere medische aandoening, zijn overleden.