Paus Franciscus: "Homoseksuele koppels vormen geen gezin" bvb

16 juni 2018

16u48

Bron: Belga 8 Enkel mannen en vrouwen kunnen volgens paus Franciscus een gezin vormen. Mensen spreken vandaag over allerhande vormen van gezinnen, zei de paus volgens het Italiaanse persbureau Ansa. Maar, het gezin naar het evenbeeld van God, bestaat alleen uit man en vrouw, zei de paus, waarbij hij homoseksuele stellen uit de definitie weglaat.

Bovendien loofde hij vrouwen, die hun vreemdgaande mannen vergeven. Veel vrouwen - en vaak ook mannen - kijken weg en wachten totdat hun partner weer trouw wordt, zei de paus op een forum van katholieke gezinnen. "Het is heiligheid, die uit liefde alles vergeeft."

Abortus

De paus, in wiens geboorteland Argentinië het parlement enkele dagen geleden voor een legalisering van abortus heeft gestemd, veroordeelde zwangerschapsonderbrekingen scherp. Abortussen van zwaar zieke foetussen vergeleek hij met het programma van de nazi's. "De vorige eeuw was de hele wereld geschokt over wat de nazi's gedaan hebben om de zuiverheid van hun ras te bewaren. Vandaag doen we hetzelfde, maar enkel met witte handschoenen aan." Kinderen moeten aanvaard worden zoals ze zijn, ook als ze ziek zijn, voegde hij eraan toe.

Franciscus is liberaler dan zijn voorgangers. Hij heeft in het verleden de Kerk gehekeld zich te veel te concentreren op de abortus- en anticonceptiedebatten en gezegd dat het niet aan hem is om over homo's te oordelen. In de leer van de katholieke Kerk over seksualiteit en gezinsplanning zijn er echter onder Franciscus geen hervormingen doorgevoerd.