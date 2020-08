Paus Franciscus geeft zes vrouwen topfunctie in het Vaticaan ISA

06 augustus 2020

15u48

Bron: Belga 6 Paus Franciscus heeft zes vrouwen en één man aangesteld als nieuwe leden van de Pauselijke Raad voor de Economie, zo heeft KerkNet donderdag onder aanhaling van de Vaticaanse persdienst gemeld.

Het is de eerste keer dat vrouwen zetelen in de raad. Zij krijgen meteen een taak als financieel topraadgever van het Vaticaan. De raad heeft enerzijds de bevoegdheid om toezicht houden op het beheer van de financiën en de onroerende goederen van de Heilige Stoel en anderzijds om financieel advies te geven, inclusief over het aanscherpen van de regels voor meer financiële controle.

De nieuwe leden zijn de Duitse professor Charlotte Kreuter-Kirchhof van de Heinrich-Heine Universiteit in Düsseldorf; de financiële experte Marija Kolak van de Berliner Volksbank, tevens voorzitter van de Duitse Vereniging van volksbanken en raiffaisenkassen; de Spaanse onafhankelijke beleggingsspecialiste Maria Concepcion Osacar Garaicoechea, de Spaanse juriste Eva Castillo Sanz, de Britse Labourpolitica, HSBC-medewerker en voormalige secretaris van onderwijs Ruth Mary Kelly en Lesile Jane Ferrar, voormalig schatbewaarder van Prins Charles. Samen met de zes vrouwen werd ook de Italiaanse econoom Alberto Minali door de paus als lid van de raad aangesteld.

De paus bevestigde tevens de functie van de aartsbisschoppen Péter Erdö, Odilo Pedro Scherer, Gérald Cyprien Lacroix (Québec), Giuseppe Petrocchi (L'Aquila) en Joseph William Tobin, evenals Anders Arborelius, de bisschop van Stockholm in de raad.