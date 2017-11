Paus Franciscus geeft twee vrouwen topfuncties in het Vaticaan IVI

Paus Franciscus heeft Gabrielle Gambino en Linda Ghisoni een topfunctie gegeven in het Vaticaan. Paus Franciscus heeft twee vrouwen benoemd als vicesecretaris van het recent opgerichte Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Dat meldt Kerknet.

Gabriella Gambino, een professor ethiek, krijgt van de paus de verantwoordelijkheid voor het departement Leven van het dicasterie. Linda Ghisoni, een rechter kerkelijk recht aan de diocesane rechtbank in Rome, wordt verantwoordelijk voor het departement Leken.

Rechter

Linda Ghisoni, 52 en moeder van 2, studeerde filosofie en theologie in onder meer Tübingen. Van 2013 tot 2016 was zij al eens verbonden aan wat toen nog de Pauselijke Raad voor de Leken heette, die nu in het nieuwe dicasterie werd geïntegreerd. In 2016 organiseerde zij voor de Congregatie voor de Geloofsleer een symposium over de rol van de vrouw in de kerk. Ghisoni is momenteel rechter aan de kerkelijke rechtbank van het bisdom Rome en is docent canoniek recht aan de Gregoriana.

Docent

Gabriella Gambino is adviseur van de Nationale Raad voor Bio-ethiek in Italië en afkomstig uit Milaan. Zij studeerde politieke wetenschappen en bio-ethiek. Dat laatste vak doceert zij momenteel aan de faculteit rechten van de universiteit van Tor Vergata in Rome en aan het Johannes Paulus II Instituut voor Huwelijk en Gezin. Gambino is 49 en moeder van 5.

Vertrouwen

De benoemingen van Gambino en Ghisoni liggen volgens Kerknet in de lijn van de benoemingspolitiek van paus Franciscus, die ernaar streeft om meer leken én vrouwen verantwoordelijkheid toe te vertrouwen binnen de Romeinse Curie, het bestuursapparaat van de katholieke kerk.