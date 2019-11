Paus Franciscus gaat met nieuwe pausmobiel een stapje terug Niek Schenk

28 november 2019

08u23

Bron: AD 0 Paus Franciscus heeft van Renault een exclusieve Dacia cadeau gekregen. De Dacia Duster, een van de goedkoopste modellen die Renault maakt, is speciaal beveiligd en aangepast aan de wensen en plichten van de paus. Zo heeft deze pausmobiel een glazen uitbouw op het dak.

Eerder reed de paus al in aangepaste auto’s van het merk Mercedes-Benz. Met de Dacia, het goedkopere merk van Renault, gaat hij duidelijk een stapje terug. De ‘pausmobiel’ van Dacia heeft een witte carrosserie en een beige interieur. Het model is gebaseerd op de SUV Duster en is 4,34 meter lang en 1,80 meter breed. Het model is aangepast door de afdeling prototypes van Dacia in Roemenië, in samenwerking met touringcarbouwer Romturingia.

De auto heeft vijf zitplaatsen, waarvan één een bijzonder comfortabele achterbank is. Andere zaken zoals het grote zonnedak, uitneembaar glazen dak-paneel, een met 30 mm verlaagd onderstel en extra ondersteuningselementen aan de binnen- en buitenzijde zijn ontworpen voor een gemakkelijkere in- en uitstap en extra gebruiksgemak bij gebruik in en om het Vaticaan.