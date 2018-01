Paus Franciscus beschuldigt slachtoffers van seksueel misbruik van laster SVM

19 januari 2018

20u39

Bron: Belga 25 Paus Franciscus heeft in Chili om vergeving gevraagd voor de seksuele misdrijven van priesters in het Zuid-Amerikaanse land. Tegelijk verdedigde Franciscus een bisschop die seksueel misbruik door een priester met de mantel der liefde zou bedekt hebben. De paus benadrukte dat sommige vermoedelijke slachtoffers zich schuldig hebben gemaakt aan laster.

Vooral de zaak van Fernando Karadima, die priesters opleidde, heeft het vertrouwen in de katholieke kerk in Chili diepe schade toegebracht. Een rechtbank van het Vaticaan verklaarde hem in 2011 schuldig aan kindermisbruik. Verschillende bisschoppen, onder wie Juan Barros, zouden de feiten in de doofpot hebben willen steken.

Franciscus vindt dat de slachtoffers die Barros beschuldigen van medeplichtigheid zich schuldig maken aan laster. Tegen een journalist zei de paus dat Barros onschuldig is. "Er bestaat geen bewijs tegen hem. Het is allemaal laster."

Tegelijk krijgt de paus ook kritiek uit eigen kring. Zo blijft de bisschop van Rancagua, Alejandro Goic, naar eigen zeggen achter met een "bittere nasmaak" omdat Barros mocht deelnemen aan alle pauselijke beurzen in Chili als een concelebrant.