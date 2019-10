Paus Franciscus benoemt maffia-expert tot voorzitter van rechtbank Vaticaan HR

03 oktober 2019

17u35

Bron: Belga 0 Buitenland Paus Franciscus heeft de gerenommeerde maffia-expert Giuseppe Pignatone benoemd tot nieuwe voorzitter van de rechtbank van het Vaticaan. Dat heeft de Heilige Stoel meegedeeld.

De 70-jarige jurist op rust was tot begin dit jaar hoofdaanklager in Rome. In die functie had hij een wezenlijk aandeel in het onderzoek tegen de zogenaamde 'mafia capitale', een crimineel netwerk van figuren uit de onderwereld en medewerkers van het stadsbestuur in Rome, waartegen in 2015 een megaproces werd gevoerd.

Intussen zijn er berichten over een nieuw financieel schandaal in het Vaticaan. Het tijdschrift L'Espresso en verschillende kranten meldden dat vijf medewerkers van de Curie geschorst zijn, onder wie ook Tommaso Di Ruzza, directeur van de AIF, de Autoriteit voor Financiële Informatie die toezicht moet houden op de financiële transacties van de Heilige Stoel.

Luxevastgoed

In het onderzoek tegen hen gaat het om het kopen van luxevastgoed in Londen en het misbruik van gelden uit de zogenaamde Sint-Pieterspenning, een verzameling van vrijwillige giften voor het apostolische en caritatieve werk van de paus. De Heilige Stoel heeft in verband daarmee nog geen stelling ingenomen, maar had dinsdag wel laten weten dat onderzoekers van het Vaticaan documenten en elektronische apparaten uit de kantoren van de Curie en het AIF in beslag genomen hadden.

