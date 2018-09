Paus Franciscus: "Angst voor vreemdelingen niet misbruiken voor stemmenwinst"

21 september 2018

In een toespraak tot de deelnemers aan een oecumenisch congres over xenofobie en populisme in Rome heeft paus Franciscus gisteren politici opgeroepen om de angst voor vreemdelingen niet te misbruiken in de hoop zo stemmen te winnen.